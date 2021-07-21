Takımın en önemli isimlerinden Pelkas ve Szalai’nin çok ciddi bir teklif gelmedikçe satılması düşünülmüyor. Valencia, Osayi, Caulker, Gustavo, Sosa ve Samatta’nın mevcut kadroda kalma olasılığı yüksek gözüküyor.

Serie A’ya transfer olmak isteyen Perotti ise henüz herhangi bir kulüple anlaşamazken durumu belirsizliğini koruyor.

Pereira geçtiğimiz sezon geniş kadroda tercih edilmeyen ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nabil Dirar için son sözünü önümüzdeki günlerde söyleyecek.

Ağustosta karar verilecek

Genoa kulübüyle anlaşamayan ve takımda düşünülmeyen Miha Zajc ise Kasımpaşa maçındaki iyi performansıyla Portekizli çalıştırıcıdan şans bulabilir.

Lemos, Novak, Zanka, Ademi ve Thiam’ın takımda forma bulması zor gözükürken, bu oyuncularla ilgili çeşitli seçenekler değerlendirmeye çalışılacak.

Pereira’nın üçlü savunma diziliminde fazla stoper ihtiyacı nedeniyle Tisserand’ın takımda kalma fikri ağır basıyor.

Deneyimli çalıştırıcının oyuncuların form ve çalışmalarına göre net kararını Ağustos ayı içinde vereceği öğrenildi.