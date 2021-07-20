Beşiktaş yönetimi, Alex Teixeira ve Valentin Rosier’in transferlerini bayram sonuna kadar bitirmeye çalışıyor.

Alex Teixeira ile maaş konusunda anlaşma sağlandı. Ancak Brezilyalı oyuncunun istediği imza parasıyla alakalı görüşmeler sürüyor.

Yönetim, bu rakamı düşürüp taksitler halinde ödemeyi planlıyor. Alex Teixeira'nın, birçok kulüpten teklif aldığı öğrenildi.

Ancak 32 yaşındaki oyuncunun, yeniden Avrupa’da forma giyip, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği belirtildi.

Transferlerin 2. kampa yetiştirilmesi isteniyor

Birkaç gün içinde bu transferin resmiyete kavuşması bekleniyor. Valentin Rosier de ise durum farklı.

Oyuncunun temsilcileriyle daha önce anlaşan yönetim, Sporting Lizbon ile temasları sürdürüyor.

Fransız sağ bekin bonservisine 4 milyon 400 bin euro vermeyi kabul eden siyah beyazlılar, Portekiz ekibiyle ödeme planı konusunda pazarlık halinde.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Teixeira ve Rosier'in transferlerinin 2. kamp dönemine yetiştirilmesini istediği belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcının, bu iki oyuncuyu hazırlık maçlarında oynatmayı düşündüğü kaydedildi.