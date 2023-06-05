Suudi Arabistan'dan spor kulüplerine yatırım ve özelleştirme projesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından başlatılan proje kapsamında, spor kulüplerinin büyük şirketlere ve kalkınma ajanslarına yatırım karşılığında devredilmesi, 2023'ün son çeyreğine kadar bazı spor kulüplerinin özelleştirmeye açılması öngörülüyor.

Proje, spor sektöründe yatırım için cazip bir ortam ve fırsatlar oluşturma, spor kulüplerinde profesyonellik ile yönetim seviyesini yükseltme, kulüplerin alt yapısını geliştirme gibi hedefler içeriyor.

4 kulüp yatırım fonuna devredildi

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal da düzenlediği basın toplantısında, proje kapsamında ilk olarak Al-Nassr, Al-Hilal, Al-İttihad ve Al-Ahli futbol kulüplerinin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nuna devredildiğini ve bu kulüpler adına birer vakıf kurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'ın petrole bağımlılığı azaltarak gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla yürüttüğü "2030 Vizyonu" spor sektöründe de yeni açılımlar öngörüyor.

Bu kapsamda milli takımlar, kulüpler ve her düzeydeki sporcular için başarıyı yükseltmek adına özel sektörün sporun gelişimine katkı sağlamasının desteklenmesi hedefleniyor.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'ni dünyanın en iyi 10 liginden biri yapmak ve ligden elde edilen 450 milyon riyallik yıllık gelirin 1,8 milyar riyale (yaklaşık 480 milyon dolar), 3 milyar riyallik piyasa değerinin de 8 milyar riyalin (2,1 milyar dolar) üzerine çıkarılması Riyad'ın amaçları arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan bu hedefler doğrultusunda Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuları ligine kazandırarak futbola desteğini artırdı.

Suudi Arabistan basını dün de Real Madrid’den ayrılacağı açıklanan Fransız futbolcu Karim Benzema’nın Al-İttihad takımı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.