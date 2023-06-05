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Spor
DHA 05.06.2023 18:15

Göztepe Trabzonsporlu gençlerin peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe gözünü Trabzonspor ile Southampton görüşmesine çevirdi.

Göztepe Trabzonsporlu gençlerin peşinde
[Fotograf: DHA]

Bordo-mavililerin Premier Lig'de küme düşen Southampton'dan Hırvat yıldız Mislav Orsic istediği ifade edilirken, Göztepe de bu transfere karşılık golcüler Enis Destan ve Batuhan Kör'ün peşinde olduğu belirtilidldi.

Göztepe ile birlikte Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketinin olası Orsic transferinde Göztepe'ye genç oyuncular kazandırmaya çalıştığı vurgulandı.

Özellikle geçen sezon golcü oyuncu transferinde eleştiriler alan ve bir türlü forvet hattından beklediği katkıyı sağlayamayan Göz-Göz'ün Enis ve Batuhan ikilisinde ısrarcı olacağı kaydedildi.

Göztepe Trabzonsporlu gençlerin peşinde

Altınordu'dan Trabzonspor'a gelen 20 yaşındaki Enis Destan geçen sezonu Polonya'da geçirdi.

Warta Poznan'a kiralanan genç forvet 23 resmi maçta 2 gol attı. Bursaspor altyapısından yetişip yeşil-beyazlıların Trabzonspor'a verdiği 22 yaşındaki Batuhan ise sezonun ilk yarısında Manisa Futbol Kulübü'nde forma giydi.

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK ile 21 maça çıkan Batuhan 5 kez fileleri sarstı. Oyuncu devre arasında ise siyah-beyazlılardan ayrıldı ve 1461 Trabzon'un yolunu tuttu. Batuhan 2. Lig Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzon formasıyla play-offlar dahil 16 maça çıkıp yine 5 gol kaydetti. 

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