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Spor
DHA 05.06.2023 18:10

Trabzonspor'da Hamsik son idmanına çıktı

Süper Lig’in son haftasında Medipol Başakşehir’le karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti. Bordo mavili kulüpte futbol kariyerine son veren ve depslasman kadrosunda yer almayan Marek Hamsik de takım arkadaşlarıyla son kez idman yaptı.

Trabzonspor'da Hamsik son idmanına çıktı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 13.00’te çalışan oyuncular, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.

Trabzonspor’da futbol kariyerine son veren Marek Hamsik, takım arkadaşlarıyla son kez çim sahada çalıştı.

Bjelica'dan yerli oyuncu sürpizi

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30’da hava yoluyla İstanbul’a hareket etti.

Ligin son maçında sürpriz bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanan Nenad Bjelica, A takımın yabancı oyuncularının büyük kısmını kadroya almadı.

Trabzonspor'da Hamsik son idmanına çıktı

Teknik adam, Larsen, Bardhi ve Visca’yı kafileye dahil ederken, altyapıdan 6 genç oyuncuyu kafileye ekledi.

Trabzonspor’un Başakşehir kafilesinde Uğurcan, Bartra, Denswil, Gbamin, Bakasetas, Yusuf ve Gomez sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Yabancı oyunculardan Hamsik, Trezeguet, Siopis ve Lahtimi de kafileye dahil edilmedi.

Taraftardan havalimanında veda

Medipol Başakşehir kadrosunda yer almayan Marek Hamsik, takımının son maçında destek olmak üzere kafileye eşlik etti.

Havalimanı çıkışında bekleyen hayranları, yıldız oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirip vedalaştı.

Trabzonspor’un 19 kişiden oluşan Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Dorukhan Toköz, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Emirhan Zaman, Edin Visca, Umut Bozok, Ali Şahin, Poyraz Yıldırım, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram, Oğuzhan Yılmaz.

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