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Spor
AA 05.06.2023 17:17

Royal Antwerp 66 yıl sonra Belçika'da şampiyon oldu

Belçika Birinci Futbol Ligi'nin son haftasında konuk olduğu Genk'e 90+4'ncü dakikada attığı golle hanesine bir puan yazdıran Royal Antwerp, 1956-57 sezonundan beri ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Royal Antwerp 66 yıl sonra Belçika'da şampiyon oldu

Union Saint-Gilloise, Genk ve Royal Antwerp'in son maçlara kadar sürdürdüğü Belçika ligindeki zirve yarışı, dramatik bir finalle bitti.

Son haftaya 46 puanla başlayan ekiplerden Royal Antwerp, 45 puana sahip Genk'e konuk olurken, Union Saint-Gilloise de Club Brugge'ü ağırladı.

Müsabakanın 45. dakikasında 1-0 öne geçen Genk, diğer karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca ilk yarılar sonunda liderliğe yükseldi.

İkinci devrede gelen goller sonrası liderlik Union Saint-Gilloise ile Genk arasında el değiştirdi.

Club Brugge'ün 89. dakikadan itibaren kaydettiği gollerle Union Saint-Gilloise karşısında 3-1 öne geçmesi sonrası şampiyonluk, maçını 2-1 önde götüren Genk'e gitmiş gibi duruyordu.

Fakat 90+4'üncü dakikada sahneye çıkan Alderweireld, Royal Antwerp'in beraberlik golünü atarak tüm hesapları değiştirdi.

Bitiş düdüklerinin çalmasının ardından sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Royal Antwerp, Genk ve Union Saint-Gilloise'ın bir puan önünde mutlu sona ulaştı.

Royal Antwerp sezonu çifte şampiyonlukla kapattı

2004'te küme düştükten 13 yıl sonra Belçika Birinci Ligi'ne yükselen Royal Antwerp, böylece 66 yıl sonra ilk, tarihinde 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Eski Hollandalı futbolcular Marc Overmars (sportif direktör) ve Mark van Bommel'in (teknik direktör) yönetimindeki Royal Antwerp, 2022-23 sezonunu çifte şampiyonlukla bitirdi.

Bu yıl Belçika Kupası'nı da müzesine götüren kulüp, tarihinde ilk defa aynı sezonda hem lig hem de kupada şampiyon oldu.

Aktif kariyerinde PSV, Barcelona, Bayern Münih ve Milan kulüplerinin formasını giyen Van Bommel, kulüpteki ilk sezonunda önemli bir başarıya imza attı.

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