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Spor
TRT HABER / TRT SPOR 29.12.2023 20:08

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'da kriz

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, maça az bir süre kalmasına rağmen kamp yaptıkları otellerden henüz ayrılmadı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'da kriz
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı.

Süper Kupa finalinin başlamasına kısa bir süre kala takımlar henüz maçın oynanacağı Al-Awwal Park'a gelmedi.

Suudi yetkililer, Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılmasına izin vermedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılmasına izin verilmezse maça çıkmayacaklarını belirtiller.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tartışmalı konularla ilgili toplantı yapıyor.

Öte yandan Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı da tebliğ edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti.

TFF: Türk Bayrağımız huzurunda İstiklal Marşımız okunacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi, "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" açıklaması yapmıştı.


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