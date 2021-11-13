Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana kadın futbolunu destek programı çerçevesinde atılan adımda Suudi Kadınlar Futbol Ligi'nin ilk kademesi 22 Kasım itibarıyla başlayacak.

Ligin bu yıl 22 Kasım'da, ilki 3 şehirde (Riyad, Cidde, Demmam) 16 takımın katılımıyla iki aşamada yapılacak. Final etabı önümüzdeki yılın başlarında Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda yapılması planlanıyor.

Suudi Arabistan Futbol Federasyon Başkanı Yasir el-Mishal da "Lig için gereken tüm kural ve düzenlemeler tamamlandı." dedi.

Suudi Arabistan'da yıllardır onaylanan resmi yasa ve gelenekleri terk etmek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe tanık olunuyor.

Başta, kadınların araba kullanmasına, futbol stadyumlarına girmesine ve erkeklerin sahip olduğu meslekleri uygulamalarına izin vermek de dahil olmak üzere birçok değişikliğe gidildi.