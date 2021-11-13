Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimci Enver Yıldırım Fransa'da 8. oldu
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Fransa'nın Orleans kentinde düzenlenen Grand Prix organizasyonunu 8. sırada tamamladı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım, Türk eskrim tarihinin erkekler kılıç branşındaki en iyi Grand Prix derecesini elde etti.
Organizasyonun ilk gününde eleme turlarını başarıyla geçerek adını ana tabloya yazdıran milli sporcu, tablo-64'te İranlı Ali Pakdaman'ı 15-11, tablo-32'de ABD'li James Linder'i 15-12, ilk 16'da ise Rus Anatoliy Kostenko'yu 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Enver Yıldırım, ilk 8'de karşılaştığı Japon Kento Yoshida'ya 15-14 yenilerek 8. oldu.
@kasapoglu @gencliksporbak @mehbaykan @GSBsporgm @muratatali61 pic.twitter.com/AXX7vkIw2J— Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) November 13, 2021
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