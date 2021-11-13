A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlandı.

Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı bu gol A Milli Takımımızın tarihindeki 800. gol olarak tarihe geçti.

GOOOLL! KEREM AKTÜRKOĞLU!! Savunmayı deldi geçti golünü attı... pic.twitter.com/i3y5DqI3Xp — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

22. dakikada Cebelitarık mücadelede 10 kişi kaldı. Cebelitarık'ta Olivero, Zeki'ye yaptığı faul sonrası hakemin VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Olivero, Zeki Çelik'e yaptığı hareketi sonrası kırmızı kart gördü pic.twitter.com/yvG4HWOuSZ — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

Millilerimiz 38. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

GOOOLL! HALİL DERVİŞOĞLU!!



Savunmanın dengesini bozan paslaşmalar, bitirici vuruş Halil'den... pic.twitter.com/gE2XMJbUHV — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

41. dakikada Halil Dervişoğlu kendisinin ikinci milli takımın üçüncü golünü ağlarla buluşturdu.

GOOOLL! HALİL DERVİŞOĞLU YİNE ATTI!! Farka gidiyoruz... pic.twitter.com/ipZzOi4JVV — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

65. dakikada Merih Demiral millilerin dördüncü golünü kaydetti.

GOOOLL! MERİH DEMİRAL!! Gol yağmuru devam ediyor... pic.twitter.com/F6PDtn0x8O — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

Serdar Dursun 81. dakikada farkı 5'e çıkaran golü ağlarla buluşturdu.

GOOOLL! SERDAR DURSUN!! Rıdvan Yılmaz'dan müthiş bir asist daha... pic.twitter.com/6azTudDU12 — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

Mert Müldür 84. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

GOOOLL! MERT MÜLDÜR!! O nasıl kafa vuruşu öyle!! pic.twitter.com/lcNoOUJOU1 — TRT Spor (@trtspor) November 13, 2021

Milli takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak.

Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, içeriye doğru katetti ve Burak'la yaptığı duvar pası sonrası kalabalık Cebelitarık savunmasının arasından nefis hareketlerle sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla ağları sarstı. 1-0

KIRMIZI KART - 22. dakikada Sağ kanatta Jayce Olivero'nun, Zeki Çelik'e arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Sergiy Boyko VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek Jayce Olivero'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

31. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole yaklaştı. Zeki Çelik'in sağ kanattan arka direğe ortasında Halil Dervişoğlu kafa ile topu içeriye indirirken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Coleing'in son anda müdahale etti top, Caner Erkin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada Burak'ın ikiye iki pozisyonda sol kanattan taşıyıp kale alanına doğru çevirdiği topa müsait durumdaki Barış Alper dokundu ancak açıyı iyi kapatan Coleing topun kontrolünü sağladı.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - 38. dakikada rakip ceza alanının hemen önündeki müthiş tek topların devamında Burak'ın pasıyla topu önüne alan Halil Dervişoğlu, ceza alanının ilk metrelerinden sağ ayağıyla köşeye çok sert vurdu. 2-0

GOL - 41. dakikada orta alandan Orkun'un gönderdiği uzun topla sağ kanattan bomboş durumda hareketlenen Burak'ın kale alanına doğru çevirdiği topa yakın mesafeden Halil Dervişoğlu dokundu. 3-0

45+4. dakikada milli takım, rakip ceza yayı sağ çaprazından frikik kazandı. Caner Erkin'in kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 3-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 65. dakikada Merih attı, fark dört oldu. Sol kanatta Kerem'le duvar pası yapan Rıdvan'ın arka direğe nefis kestiği topa kale alanı önünde boş kalan Merih gelişine dokundu. 4-0

77. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Rıdvan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu kafa ile topu indirdi. Kerem Aktürkoğlu, altıpas içinde önünde bulduğu meşin yuvarlağa zor pozisyonda vurdu ancak kaleye giden top savunmaya çarptı ve uzaklaştı.

GOL - 81. dakikada bir kez daha Rıdvan Yılmaz'la sol kanattan gelişen atakta genç oyuncunun kale alanına yerden nefis ortaladığı topa arka direkte Serdar Dursun dokundu ve farkı beşe çıkaran golü kaydetti. 5-0

GOL - 84. dakikada sağ kanattan Orkun'un kullandığı köşe vuruşuna ön direkte nefis yükselen Mert Müldür, şık bir kafa vuruşuyla farkı altıya çıkardı. 6-0

Karşılaşmayı Türkiye 6-0 kazandı

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko, Volodymyr Volodin, Viktor Nyzhnyk.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 46 Mert Müldür), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 46 Rıdvan Yılmaz), Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 82 Berkan Kutlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Kenan Karaman), Burak Yılmaz (Dk. 69 Serdar Dursun).

Cebelitarık: Coleng, Mouelhl, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr (Dk. 59 Reece Styche), Wiseman, Sergeant (Dk. 82 Erin Barnett), Walker (Dk. 59 Muhamed Badr Hassan), Valarino (Dk. 46 Lee Casciaro), Jolley (Dk. 46 Joseph Chipolina).

Goller: Dk. 11 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 38 ve 41 Halili Dervişoğlu, Dk. 65 Merih Demiral, Dk. 81 Serdar Dursun, Dk. 84 Mert Müldür (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 22 Olivero (Cebelitarık)

Sarı kartlar: Dk. 26 Jolley, Dk. 66 Joseph Chipolina (Cebelitarık), Dk. 85 Mert Müldür (Türkiye)