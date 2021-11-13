Kuntz, Letonya maçında ilk 11'de yer alan Berat Özdemir ve sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine Halil Dervişoğlu ile Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Stefan Kuntz, hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Ersin Destanoğlu, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Mert Müldür, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Kuntz, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık karşılaşmasında oynayamayacağını açıkladığı Abdülkadir Ömür'ü maç kadrosuna alırken, aday kadroya bugün davet edilen Tolga Ciğerci ile Yusuf Sarı ise kadroya dahil edilmedi.

Barış Alper Yılmaz ilk maçında ilk 11'de

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Barış Alper Yılmaz'a başlangıç 11'inde şans verdi.

Barış Alper, milli takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle aday kadroya sonradan davet edilmişti.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Taraftarlardan büyük destek

Milli maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Stadyumda 10 binin üzerinde taraftar karşılaşmayı takip etti.

Taraftarlar, mücadele öncesi yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek oldu.