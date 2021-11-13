Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minikler katada Mert Tayfun altın madalya kazandı
Polonya'da düzenlenen 34. Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Mert Tayfun, altın madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katowice kentindeki şampiyonada minikler katada yarışan Mert Tayfun, altın madalya elde etti.
Organizasyonda ümit erkekler +55 kiloda Aysun Stefanu Durmaz ve genç erkekler 75 kiloda Emin Dalar gümüş, ümit erkekler 70 kiloda Emir Bayram ile genç erkekler +75 kiloda Doğukan Kökoğlu ise bronz madalya aldı.
Organizasyonda ümit erkekler +55 kiloda Aysun Stefanu Durmaz ve genç erkekler 75 kiloda Emin Dalar gümüş, Ümit erkekler 70 kiloda— Karate Federasyonu (TKF) #TeamTürkiye ???????? (@Karateturk) November 13, 2021
Emir Bayram ile genç erkekler +75 kiloda Doğukan Kökoğlu ise bronz madalya kazandı. #kyokushin
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