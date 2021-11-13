Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katowice kentindeki şampiyonada minikler katada yarışan Mert Tayfun, altın madalya elde etti.

Organizasyonda ümit erkekler +55 kiloda Aysun Stefanu Durmaz ve genç erkekler 75 kiloda Emin Dalar gümüş, ümit erkekler 70 kiloda Emir Bayram ile genç erkekler +75 kiloda Doğukan Kökoğlu ise bronz madalya aldı.