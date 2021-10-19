Süper Lig'de 9. hafta dün akşam oynanan 2 maç ile geride kaldı.

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 6 galibiyet alırken 3 maçtan ise deplasman ekipleri galip ayrıldı.

Geride kalan haftanın berabere biten tek karşılaması ise Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması oldu.

Haftanın olayı: Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek lider oldu

Haftasının en dikkat çekici karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Trabzon deplasmanına lider olarak giden Fenerbahçe, 3. dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçse de 23. dakikada Min Jae Kim'in ikinci sarı karttan 10 kişi kalmasıyla karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı ve liderliği rakibine bıraktı.

Fenerbahçe galibiyetiyle 9. haftayı 6 galibiyet 3 beraberlik ile 21 puanla kapatan bordo-mavili ekip, İttifak Holding Konyaspor'un Galatasaray'a mağlup olmasıyla birlikte ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım unvanını elinde bulundurdu.

[Fotoğraf: AA]

Emre Belözoğlu galibiyetle başladı

Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olarak haftayı 15. sırada kapatan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edilmiş ve göreve bir dönem turuncu-lacivertli ekibin formasını da giyen Emre Belözoğlu getirilmişti.

Genç teknik adam, İstanbul ekibiyle ilk maçına son şampiyon Beşiktaş karşısında çıktı.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak puanını 9'a yükselten Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu da takımıyla çıktığı ilk maçta galibiyetle tanışmayı başardı. Başakşehir, ligin 10. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

[Fotoğraf: AA]

Alanyaspor'da Bülent Korkmaz'ın serisi 6 maça çıktı

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasıyla göreve gelen Bülent Korkmaz'ın bileği bu hafta da bükülmedi.

Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-3 mağlup ederek Korkmaz yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Korkmaz ile çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 9'uncu haftayı 17 puan ve averajla 7'nci sırada tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, ligin 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sumudica galibiyetle döndü

Süper Lig'de 8. haftanın ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrılmasıyla Rumen teknik adam Marius Sumudica, takımın yeni teknik direktörü olmuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor ve Gaziantep FK takımlarını da çalıştıran, son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında görev alan Marius Sumudica, Malatya ekibiyle çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte 5 haftalık aranın sonunda galibiyetle tanışan Malatyaspor, haftayı 9 puan ve averajla 16. sırada kapattı. Yeni Malatyaspor, ligin 10. haftasında Altay'ı konuk edecek.

Hamza Hamzaoğlu da Rizespor'a çare olamadı

Çaykur Rizespor'da ligin 6. haftasında alınan Altay mağlubiyetiyle birlikte teknik direktör Bülent Uygun'un yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, Karadeniz ekibinin galibiyet hasretine son veremedi.

Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son olarak Karadeniz derbisinde deplasmanda GZT Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu.

9 haftanın ardından aldığı 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ligin galibiyet alamayan tek takımı durumunda bulunan Rizespor, ligin 10. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

[Fotoğraf: AA]

Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2

GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 9 6 3 0 19 9 10 21 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 6 1 2 18 7 11 19 3.FENERBAHÇE 9 6 1 2 13 9 4 19 4.BEŞİKTAŞ 9 5 2 2 18 11 7 17 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 2 2 15 11 4 17 6.GALATASARAY 9 5 2 2 14 12 2 17 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 2 2 14 14 0 17 8.ALTAY 9 5 0 4 15 14 1 15 9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 5 1 12 9 3 14 10.ADANA DEMİRSPOR 9 3 3 3 14 14 0 12 11.YUKATEL KAYSERİSPOR 9 3 2 4 13 15 -2 11 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 9 3 2 4 11 13 -2 11 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 13 11 2 10 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 3 0 6 11 12 -1 9 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 10 14 -4 9 16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9 3 0 6 9 16 -7 9 17.GÖZTEPE 9 2 2 5 9 13 -4 8 18.GZT GİRESUNSPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8 19.KASIMPAŞA 9 1 3 5 9 14 -5 6 20.ÇAYKUR RİZESPOR 9 0 1 8 6 21 -15 1

10. hafta

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)