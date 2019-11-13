Süper Lig’de forma giyen 69 futbolcu, ülkelerinin A milli takımlarına çağrıldı. 18 Süper Lig ekibi de bu hafta ulusal takımlara oyuncu gönderme sevinci yaşadı.

Milli davet alan 69 futbolcunun 14’ü, Türkiye'nin 28 kişilik aday kadrosunda yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekibe çağrılan futbolcuların dışındaki 55 oyuncu da vatandaşı oldukları ülkelerinin milli takımlarına gitti.

En çok milli oyuncu Fenerbahçe'den

Bu hafta oynanacak ulusal karşılaşmalarda Fenerbahçe, 11 oyuncuyla milli takımlara en çok futbolcu gönderen takım oldu.

Medipol Başakşehir’in 7 oyuncusu ulusal maç için ülkelerine giderken, Galatasaray’dan 6 isim milli davet aldı.

Göztepe ve Trabzonspor 5’şer, BTC Türk Malatyaspor ve Çaykur Rizespor da 4’er oyuncusunu milli takımlara gönderdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Antalyaspor’un 4’er futbolcusu milli takımlara gitme gururu yaşadı.

İttifak Holding Konyaspor, Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Kasımpaşa‘nın 2’şer oyuncusu ulusal takıma seçilme başarısı gösterdi.

MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor 1’er oyuncuyla milli takımlara futbolcu gönderen ekipler arasında son sırada yer aldı.

Milli takımlara giden oyuncuların oranı, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların yüzde 7,5'ini oluşturuyor.

Kaynak: TRT SPOR