Spor
San Marino-Kazakistan maçı Ali Palabıyık'ın13 Kasım 2019 Çarşamba 14:03 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:06
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri I Grubu'ndaki San Marino-Kazakistan karşılaşmasında düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, San Marino'nun Serravalle şehrinde 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Kaynak: AA