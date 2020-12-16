Süper Lig erteleme maçı ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Bursaspor'un PFDK'ya sevk edildi.

Atakaş Hatayspor ile Bursaspor'un talimatlara aykırı hareketleri, MKE Ankaragücü'nün ise stada usulsüz seyirci alınması gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Göztepe'de forma giyen Murat Paluli'nin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Atakaş Hataysporlu futbolcu Gökhan Karadeniz'in ise kural dışı hareketi ve hakareti gerekçeleriyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Öte yandan Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen'in talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Bayram Levent Keser'in ise aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.