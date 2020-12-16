Kırmızı-siyahlı kulüp, Emre Çolak'ın transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da yer aldığı törende Emre Çolak'ın resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Emre Çolak Karagümrük’te! Transferlerimiz son hızıyla sürüyor! Kariyerine Galatasaray’da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. pic.twitter.com/MRAgPdCNZL

Kariyerine Galatasaray'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giydi.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Emre Çolak, Milli Takımımız’ın farklı yaş gruplarında da görev yaptı.



Süper Lig’de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. #EfsaneyeTanıkOl #KaragümrükGeldi