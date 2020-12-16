Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları sürede gerçekleştirdikleri transferler üzerinden son günlerde menajerlere ödenen ücretlere yönelik bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

"Bizim dönemde gerçekleştirilen 27 oyuncu transferi için ödenen menajerlik ücreti toplamda 5.6 milyon eurodur. Şunun özellikle bilinmesini isterim ki veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. 2,5 yıl önce göreve geldiğimizde kulübün mali durumu ortadaydı. Geldiğimiz günden itibaren kulübümüzün hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettik. Öyle ki tüzüğü değiştirerek, genel kurulda onaylanan bütçenin üzerinde harcama yapılması halinde yöneticileri şahsen sorumlu tuttuk. Yani kendi finansal "fair-play"imizi getirdik. Harcamalarımızda bu kadar hassas davranırken, bazı çevrelerin ısrarla gerçekle bağdaşmayan bu iddiaları gündeme getirmesine bir anlam veremiyoruz."

"27 transferden oluşan 5.6 milyon euroluk bir menajerlik ücreti var"

Ağaoğlu, yapılan transferlerin tamamının izleme komitesi veya teknik heyetin talebi üzerine gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Buna karşılık bizden önceki dönemlere ait olan ödenmemiş menajer komisyonları 17 milyon euroydu. Bu menajer komisyon borçlarının tamamını biz ödedik. Bizden önceki dönemde alınan sadece bir oyuncunun menajerine ödenen komisyon 1.3 milyon euroydu. Bizim 2,5 yıllık görev süremizde yapmış olduğumuz 27 transferden oluşan 5.6 milyon euroluk bir menajerlik ücreti var. Yani, bizden önceki dönemlerde oluşan ve bizim ödemek zorunda olduğumuz 17 milyon euroluk menajer ücretinin 3’te 1’i oranında menajer komisyonu ödedik."

"Kupalara haciz" hatırlatması

Ahmet Ağaoğlu, yaratılmaya çalışılan algının farkında olduklarını söyledi.

"Geçmiş dönemde menajerlerin alacaklarından dolayı, kulübümüzün müzesindeki kupaların bile haczedildiği hafızalarımızdan silinmedi. Bütün bunlar ortadayken bu algıyı oluşturmaya çalışanların hangi amaçla bu yolu tercih ettiklerini de gayet iyi biliyoruz."