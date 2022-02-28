Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un talimatlara aykırı hareket, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.
Açıklamada, Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk ile Fraport TAV Antalyaspor İdari Menajeri Burak Uysaloğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
Etiketler: TFF Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor
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