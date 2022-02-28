Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe İsak Vural'ı transfer etti
Fenerbahçe, İsveç doğumlu 15 yaşındaki futbolcu İsak Vural'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İsak Vural Fenerbahçe'mizde. Ailemize 'Hoş geldin' İsak." denildi.
Fenerbahçe'nin altyapısına transfer ettiği İsak Vural, kariyerine İsveç ekibi Hammarby'de başladı.
Genç oyuncu, 2018'den bu yana Portekiz temsilcisi Benfica'nın altyapısında forma giyiyordu.
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