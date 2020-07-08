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Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu...
Süper Lig'de yeni sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman? Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.
Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda Süper Lig tatil edilmişti. 12 Haziran’da eksik maçların tamamlanması için lig yeniden başladı. 2019-2020 ligi 26 Temmuz’da sona erecek. Peki yeni sezon ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
TFF, yaz transfer döneminin 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp, 5 Ekim 2020 tarihinde sona ereceğini açıkladı.
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