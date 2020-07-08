Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özen, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ile şampiyona hazırlıklarının sona geldiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası Koordinatörü Aziz Sırnaç'tan hazırlıklar hakkında bilgi alan Yüce, Sakarya ve Sakaryalıların dünyaya ev sahipliğini gösterecekleri şampiyonaya yaklaşık 3 ay kaldığını anımsattı.

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Yüce, Türkiye'de ilk kez bu denli büyük bir bisiklet organizasyonunun Sakarya'da gerçekleşeceğini vurguladı.

"Bizler de bu hususta tüm hazırlıklarımızı şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerçekleştiriyoruz. Kontrollerimizi ve incelemelerimizi gerçekleştirdik. 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek dev organizasyona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah en iyi şekilde organizasyonu gerçekleştirerek şehrimizin ve ülkemizin dünyaya tanıtımına katkı sunarız."