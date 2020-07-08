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Leipzig'e Güney Koreli golcü
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Leipzig, Salzburg'da forma giyen Güney Koreli oyuncu Hwang Hee-chan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Hee-chan, Salzburg'da bu sezon 40 maçta forma giydi ve 16 gol attı.
Etiketler: Almanya Birinci Futbol Ligi Leipzig Salzburg Hwang Hee-chanSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 18:26
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