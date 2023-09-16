Süper Lig'de yaz dönemi transfer raporu

Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, Fransa'nın Marsilya ekibinden Fenerbahçe'ye transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder'e 15 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

En yüksek bonservis ücreti ödenen 10 futbolcudan 5'i Fenerbahçe'de

Yaz transfer ve tescil döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Fenerbahçe, bunun yanında önemli satışlar da yaparak bütçesini dengeledi. Cengiz Ünder, 15 milyon avro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olurken; Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic transferleri de bu sezon kulüplerin yaptığı transferler arasında bonservisine en yüksek rakamların ödendiği oyuncular oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Szymanski için 9 milyon 750 bin avro, Fred için 9 milyon 743 bin 589 avro, Becao için 8 milyon 312 bin 500 avro ve kaleci Dominic Livakovic için de 6 milyon 650 bin avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Icardi ve Sanchez'in bonservis bedeli toplamı 19,5 milyon avro

Kadrosunu Zaha, Tete, Ndombele, Sanchez, Hakim Ziyech gibi isimlerle takviye eden Galatasaray, en yüksek bonservis bedelini geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi için ödedi. Bu transfer için sarı-kırmızılı kulübün kasasından 10 milyon avro çıkacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'dan kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez için de 9 milyon 500 bin avro ödeyecek. Galatasaray, futbolcuyla 1 yılı opsiyonla 5 yıllık anlaşma yaptığını duyururken, bonservis bedelinin de 5 sezona yayılmış taksitlerle ödeneceğini açıkladı.

Tottenham'dan bu sezon için bedelsiz kiralanan Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonunun kullanması durumunda ise "Cimbom"un kasasından 15 milyon avro bonservis ücreti çıkacak.

Beşiktaş'ın en yüksek bonservis ödediği isim Rashica

Beşiktaş'ta bu sezon en dikkat çekici transfer Milot Rashica oldu. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini Norwich'ten 5 milyon 250 bin avro karşılığında alırken, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u Rus ekibi CSKA Moskova'dan 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bu oyuncuyu mavi kart sebebiyle yerli statüsünde oynatabilecek.

Beşiktaş'ın bir diğer dikkat çeken transferi de 4 milyon 37 bin 500 avro bonservis bedeli ödenen Jean Onana oldu.

Siyah-beyazlıların bu sezon gelir elde ettiği tek isim ise Romain Saiss oldu. Faslı savunma oyuncusu, 2 milyon 500 avro karşılığında Katar ekibi Al-Sadd'a geçti.

Trabzonspor, Mendy için 4 milyon 400 bin avro ödeyecek

Transfer döneminde kadrosuna 14 yeni oyuncu ekleyen Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini Fransa'nın Angers ekibinden aldığı 23 yaşındaki Batista Mendy için ödeyecek.

Bu futbolcuyu 1 yılı opsiyonlu 5 yıllığına kadrosuna katan bordo-mavililer, Angers'e ise 4 milyon 400 bin avroluk bonservis bedelini 3 taksitte ödeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor, Southampton'dan Miroslav Orsic'i de 2 milyon 400 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak bu futbolcunun sezon öncesi kampında çapraz bağları koptu. Kulüp tarafından Orsic'in uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

4 büyükler dışındaki en pahalı transferler Morutan ve Midtsjö

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yüksek bonservis bedelleriyle kadrosunu güçlendirirken, Trendyol Süper Lig'in diğer temsilcileri arasında en yüksek bonservis bedeli ödeyen ekipler MKE Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı 3 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken ligin yeni ekibi Pendikspor'un da Fredrik Midtsjö için Galatasaray'a 3 milyon avro ödeyeceği açıklandı.

Dikkati çeken bonservis gelirleri

​​​​​​​Süper Lig ekipleri, transfer döneminde önemli oyuncu satışlarına da imza attı.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 22 milyon 500 bin avroluk bonservis bedeliyle ilk sırayı alırken, sarı-kırmızılı kulüp bu futbolcu için ayrıca 5 milyon avro da kiralama geliri elde edecek. Zaniolo'nun satış sözleşmesinde toplamda 15 milyon 500 bin avroluk şarta bağlı bonus bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler de 20 milyon avro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmeye futbolcunun performansına bağlı olarak 10 milyon avroluk bonus maddesi eklendiğini de açıkladı. Fenerbahçe, Macaristanlı savunma oyuncusu Attila Szalai'yi de 12 milyon 300 bin avro karşılığında Hoffenheim'a göndermişti.

Zaniolo, Arda Güler ve Attila Szalai'nin ardından transfer dönemindeki en yüksek bedelli oyuncu satışını Antalyaspor gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın 9 milyon avro bedelle İngiliz ekibi Coventry'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Bruma için kasasına 6 milyon 500 bin avro gireceğini açıklarken, Galatasaray da Nantes'ta kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mustafa Muhammed için Fransız ekibinin 5 milyon 750 bin avroluk satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Hatayspor'un ve A Milli Takım'ın formasını giyen Bertuğ Yıldırım da Avrupa'ya giden bir başka Türk oyuncu oldu. Genç futbolcu Fransa'nın Rennes takımının giderken, Hatayspor bu transferden 5 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli aldı.

Fenerbahçe'den ABD'nin Columbus ekibine transfer olan Diego Rossi'nin bonservis bedeli 5 milyon 630 bin dolar olarak açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün bir diğer yüksek bedelli satışı ise Altay Bayındır oldu. Milli file bekçisinin, İngiliz ekibi Manchester United'a 5 milyon avro bedelle transfer olduğu açıklandı.

Süper Lig'in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi

Süper Lig takımlarının yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği ilk 10 futbolcu şöyle:

Cengiz Ünder: 15 milyon avro (Fenerbahçe)

Mauro Icardi: 10 milyon avro (Galatasaray)

Sebastian Szymanski: 9 milyon 750 bin avro (Fenerbahçe)

Fred: 9 milyon 743 bin 589 avro (Fenerbahçe)

Davinson Sanchez: 9 milyon 500 bin avro (Galatasaray)

Becao: 8 milyon 312 bin 500 avro (Fenerbahçe)

Dominic Livakovic: 6 milyon 650 bin avro (Fenerbahçe)

Milot Rashica: 5 milyon 250 bin avro (Beşiktaş)

Bakhtiyor Zaynutdinov: 4 milyon 500 bin avro (Beşiktaş)

Batista Mendy: 4 milyon 400 bin avro (Trabzonspor)

Süper Lig kulüpleri, ilk dönemde 276 futbolcu transferi yaptı

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Ligde 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren 1. transfer ve tescil döneminde 20 kulüp, toplamda 276 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 85, yurt dışından ise 191 olmak üzere toplamda 276 futbolcuyu kadrolarına kattı.

En fazla transferi Pendikspor yaptı

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren Pendikspor oldu.

Ligin yeni temsilcisi Pendikspor da aldığı 21 futbolcuyla kadrosunu sil baştan kurdu. İstanbul temsilcisini 20 transferle Atakaş Hatayspor takip etti.

En az transferi ise 7 oyuncuyla tahtasını son gün açan Mondihome Kayserispor yaptı.

Kulüplerin transfer sayıları

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Takım Transfer sayısı

Pendikspor 21

Hatayspor 20

Alanyaspor 17

Çaykur Rizespor 17

Fatih Karagümrük 17

Trabzonspor 16

Samsunspor 16

Fenerbahçe 15

Gaziantep FK 14

Galatasaray 14

Adana Demirspor 14

İstanbulspor 13

MKE Ankaragücü 13

Antalyaspor 12

Beşiktaş 11

Kasımpaşa 10

Sivasspor 10

Konyaspor 10

Başakşehir 9

Kayserispor 7

Trendyol Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların gelen futbolcu listesi şöyle:

Galatasaray: Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Tete, Kaan Ayhan, Siraçhan Nas, Eyüp Aydın.

Fenerbahçe: Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Fred, Cengiz Ünder, Omar Fayed, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique.

Beşiktaş: Emrecan Bulut, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic, Eric Bailly, Gökhan İnler, Arthur Masuaku.

Trabzonspor: Nicolas Pepe, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Filip Benkovic, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis, Paul Onuachu, Rayyan Baniya, Berat Özdemir, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürpüz, Onuralp Çevikkan, Ognjen Bakic, Umut Güneş.

RAMS Başakşehir: Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas, Emirhan İlkhan, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Mehdi Abeid, Onur Ergün, Emmanuel Dennis, Leo Dubois.

VavaCars Fatih Karagümrük: Serdar Dursun, Stefano Sturaro, Davide Biraschi, Marcuh Rohden, Matias Dituro, Frederic Veseli, Furkan Beklevic, Ryan Mendes, Flavio Paoletti, Nazım Sangare, Kerem Atakan Kesgin, Emre Bilgin, Kevin Lasagna, Federico Ceccherini, Güven Yalçın, Can Keleş, Valentin Eysseric.

Kasımpaşa: Kenneth Omeruo, Iron Gomis, Duhan Aksu, Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Ali Emre Yanar, Nuno Da Costa, Driess Saddiki, Julien Ngoy, Samuel Bastien.

İstanbulspor: Jackson, Alassane Ndao, Apostolos Diamantis, Simon Deli, Modestas Vorobjovas, Mendy Mamadou, David Sambissa, Demeaco Duhaney, Giannelli Imbula, Djakaridja Junior Traore, Özcan Şahan, İzzet Topatar, Racine Coly

Pendikspor: Fredrik Midtsjö, Serkan Asan, Endri Çekici, Oscar Romero, Sequeira, Abdoulay Diaby, Khadim Rassoul, Alpaslan Öztürk, Josip Vukovic, Erdem Canpolat, Welinton, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, Emeka Eze, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı, Arnaud Lusamba, Furkan Mehmet Doğan, Muhammed Enes Erdem. Ahmed Hassan.

Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Onur Arı, İbrahim Demir, Giorgi Aburjania, Carlos Strandberg, Armin Hodzic, Dete-Bashiru, Nikola Maksimovic, Visar Bekaj, Joelson Fernandes, Guy-Marcelin Kilama, Ömer Faruk Beyaz, Didier Lamkel Ze, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Massanga Matondo, Rigoberto Rivas, Faouzi Ghoulam, Renat Dadashov.

Corendon Alanyaspor: Anderson Silva, Fidan Aliti, Nicolas Janvier, Florent Hadergjonaj, Ertuğrul Taşkıran, Eduardo Bauermann, Emin Sarıgül, Carlos Eduardo, Richard Coelho, Emirhan Çavuş, Onur Demir, Joao Novais, Loide Augusto, Eren Altıntaş, Nuno Lima, Pione Sisto, Sergio Cordova.

Yukatel Adana Demirspor: Andreaw Gravillon, Dorukhan Toköz, Mbaye Niang, Nani, Tayfun Aydoğan, Cherif Ndiaye, Yusuf Barasi, Jonav Manev, Amir Feratovic, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Mario Balotelli, Edouard Michut, Florent Shehu.

EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, Erhan Erentürk, Achilleas Poungouras, Gerson Rodrigues, Roman Kvet, Modou Barrow, Rey Manaj, Burak Kapacak, Fode Koita.

TÜMOSAN Konyaspor: Yunus Mallı, Paul Bernardoni, Marlos Moreno, Alexandru Cicaldau, Steven Nzonzi, Louka Prip, Morgan Schneiderlin, Nelson Oliveira, Emrehan Gedikli, Gökhan Töre.

Yılport Samsunspor: Taylan Antalyalı, Okan Kocuk, Emre Kılınç, Landry Dimata, Rick Van Drongelen, Nanu, Marius, Kingsley Schindler, Lubobir Satka, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Marc Bola, Ercan Kara, Flavien Tait, Muhammed Gümüşkaya, Mickael Tırpan.

Mondihome Kayserispor: Julien Jeanvier, Onurcan Piri, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Stephane Bahoken, Aylton Boa Morte.

MKE Ankaragücü: Olimpiu Morutan, Renaldo Cephas, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Riad Bajic, Hayrullah Bilazer, Alper Uludağ, Rafal Gikiewicz, Mateh Hanousek, Cem Türkmen, Enes Tepecik, Mert Çetin.

Çaykur Rizespor: Oumar Diouf, Mame Mor Faye, Oscar Pinchi, Kuhusniddin Alikulov, Dal Varesanovic, Atilla Mocsi, Altın Zeqiri, Gustavo Sauer, Martin Minchev, Casper Höjer, Adolfo Gaich, Jonjo Shelvey, Janne Pekka Laine, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Muhammet Taha Şahin, Hüseyincan Kırıkçı.

Gaziantep FK: İlker Karakaş, Brayan Riascos, Max Gradel, Janio Bikel, Ogün Özçiçek, Salem M'Bakata, Naoufel Khacef, Batuhan Şen, Albian Ajeti, Junior Morais, Florin Nita, Denis Dragus, Oğulcan Çağlayan, Nicolas N'Koulou.

Bitexen Antalyaspor: Adam Buksa, Zymer Bytyqi, Gerrit Holtmann, Britt Assombalonga, Erdoğan Yeşilyurt, Dario Saric, Sander van de Streek, Jakub Kaluzinski, Naldo, Ramzi Safuri, Ali Jasim, Sagiv Jehezkel.