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Spor
AA 15.09.2023 21:37

Eyüp Aydın resmen Galatasaray'da

Galatasaray, transferin son gününde Bayern Münih AG'de forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı.

Eyüp Aydın resmen Galatasaray'da

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'ten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına transfer edildiğini duyurdu.

"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250 bin euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6 milyon 900 bin, 2024/2025 sezonu için net 9 milyon 345 bin ve 2025/2026 sezonu için net 10 milyon 62 bin 500 lira sezonluk ücret ödenecektir."

"Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım"

Eyüp Aydın da,  transferin ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayınlanan videoda açıklamalarda bulundu.

"Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Tuutuğum takımın, çocukluk aşkımın, futbol oynama sebebim aslında... Onun sayesinde burada olmak çok güzel bir duygu, tarif edilemez."


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