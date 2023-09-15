Fatih Karagümrük Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Monaco, Saint Etienne, Fiorentina, Nantes, Verona ve Kasımpaşa formaları giyen Valentin Eysseric, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.
Valentin Eysseric Karagümrük’te— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 15, 2023
Başarılı orta saha oyuncusu Valentin Eysseric ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Fransa Ligue 1, Serie A ve Ülkemizde görev almış Fransız oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, Karagümrük formasıyla başarılar dileriz. pic.twitter.com/4VnoJDmjNE