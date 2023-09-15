Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attığı belirtildi.
Anderlecht, Avellino, Verona, Standard Liege ve Burnley formalarını giyen Demokratik Kongolu futbolcu, 8 kez de milli takımda oynadı.
Burnley formasıyla geçtiğimiz sezon 18 lig, 6 da kupa maçında boy gösteren Samuel Bastien, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
????????????????????????????????— Kasımpaşa (@kasimpasa) September 15, 2023
Yeni transferimiz Samuel Bastien, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.https://t.co/jB7YkbYo8G#Kasımpaşa pic.twitter.com/xO1tn7Djr1