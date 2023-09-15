Janne-Pekka Laine Çaykur Rizespor'da

Finlandiya Ligi ekiplerinden Haka ile oyuncunun transferi için anlaşma sağlandı.
"Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Finlandiyalı orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır."
Çaykur Rizespor’umuz Finlandiya’nın FC Haka takımında forma giyen Janne-Pekka Laine’i kadrosuna kattı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 15, 2023
Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Finlandiyalı orta saha oyuncusu Janne Pekka Laine, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni… pic.twitter.com/ESXkT9xCur