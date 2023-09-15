Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.09.2023 20:20

Janne-Pekka Laine Çaykur Rizespor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Janne-Pekka Laine Çaykur Rizespor'da

Finlandiya Ligi ekiplerinden Haka ile oyuncunun transferi için anlaşma sağlandı.

"Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki Finlandiyalı orta saha oyuncusu Janne-Pekka Laine, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." 


ETİKETLER
Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Mehmet Büyükekşi: Kuntz kendi bacağına ateş etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:46
Almanya'da skandal: Yatağa bağımlı Türk hasta ameliyat önlüğüyle taburcu edildi
21:38
Hataylı balıkçılar "vira bismillah" dedi
21:24
Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişi tutuklandı
21:20
AB'nin Ukrayna tahıl ürünlerine uyguladığı yasak kalkıyor
21:16
Yeniden görülen iki ayrı FETÖ davasında karar
21:10
Bakan Şimşek: 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacağız
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Almanya'da skandal: Yatağa bağımlı Türk hasta ameliyat önlüğüyle taburcu edildi
Almanya'da skandal: Yatağa bağımlı Türk hasta ameliyat önlüğüyle taburcu edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ