Mehmet Büyükekşi: Kuntz kendi bacağına ateş etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'daki son gelişmeler üzerine Milliyet'ten Attila Gökçe'ye konuştu.

Başkan Büyükekşi, Stefan Kuntz'un futbolcular hakkındaki sözlerini değerlendirdi. TFF Başkanı, Japonya maçından sonra Kuntz'un yaptığı açıklamaları "Çok şanssız açıklamalar" olarak nitelendirdi.

"Herkese ılım, sabır ve sükunet tavsiye ediyorum. Hocamızın bazı futbolcular hakkındaki kanaatleri elbette önemlidir. Bunları daha sakin bir ortamda oyuncularıyla yüz yüze görüşerek, görüşlerini anlatarak ve onları dinleyerek paylaşabilirdi. Hocamız maçtan sonraki açıklamalarıyla maalesef kendi bacağına ateş etti. Çok üzücü bir durum"

Mehmet Büyükekşi "Federasyonumuz, Milli Takımımız’ın EURO 2024 hedeflerini umut verici sonuçlarla koruduğuna ve devam ettiğine inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4-2'lik Japonya yenilgisi sonrası basın toplantısında "Ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Eğer oyuncular kendileri için yüzde yüzünü vermeye razı değillerse en çok canımı o acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil" demişti.