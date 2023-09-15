Pendikspor Ahmed Hassan'ı kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:
"Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı."
Ahmed Hassan Pendikspor'da!— Pendikspor (@PendiksporK) September 15, 2023
Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı. @HassanKouka pic.twitter.com/9fYskJlvXm