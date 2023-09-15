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Spor
AA 15.09.2023 20:30

Şırnak’ta gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Şırnak'ta düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Şırnak’ta gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Bilardo Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Mahallesi Longoni Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 75 lisanslı sporcu katıldı.

Turnuva sonucunda rakibini 30-25 yenen Mehmet Bayram Balık birinci oldu.

Organizasyonda son 4'e kalan sporcular, Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Şırnak'ı temsil edecek.

Şırnak’ta gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

Federasyonun Şırnak İl Temsilcisi Faysal Kadırhan, en çok lisanslı sporcu ile turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Kentte bilardo potansiyeli olan çok sayıda gencin olduğunu belirten Kadırhan, turnuvada kenti temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Turnuvada şampiyon olan sporcu Mehmet Bayram Balık da birinci olduğu için mutluluk yaşadığını, Türkiye Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek isteğini belirterek, "Kendime güveniyorum ve çok iyi bir derece alacağıma inanıyorum. Memleketimi inşallah gururlandıracağım." dedi.

Şırnak’ta gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

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