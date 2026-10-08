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Spor
AA 08.10.2026 10:44

Süper Lig'de milli aranın ardından perde açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de milli aranın ardından perde açılıyor

Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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