Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.10.2026 23:32

Ronaldo, milli takımı bırakmadığını açıkladı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takımı bırakmadığını açıkladı.

Ronaldo, milli takımı bırakmadığını açıkladı
[Fotograf: AA]

Forma giymediği Danimarka ve Norveç maçlarının ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki futbolcu, 1740 kelimelik açıklamasında teknik direktör Jorge Jesus'u sözünü tutmamakla suçladı.

UEFA Uluslar Ligi maçları devam ederken kamptan ayrıldığı için takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dileyen Ronaldo, milli takımı bıraktığını duyuran bir açıklama yapmayı planladığını ancak Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca tarafından bu kararından vazgeçirildiğini paylaştı.

Milli takım kampından aniden ayrılmasının ardından verilecek her türlü cezayı kabul edeceğini belirten Ronaldo, "Federasyon eylemlerimin sonuçlarını değerlendirmeli ve beni bunlardan dolayı cezalandırmalı. Cezanın indirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Zaten özür diledim, ancak eylemlerin sonuçları olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde milli formayla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmasında önemli rol oynamıştı.

ETİKETLER
Cristiano Ronaldo Portekiz
Sıradaki Haber
Türkiye, Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
Trump'tan "İran" mesajı: Bu işi bitirmemiz gerekiyor
00:52
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria’da evini kuşattıkları Filistinli çifti yaraladı
23:13
Trump, Hürmüz'den son dönemde "inanılmaz" miktarda petrol taşındığını söyledi
23:06
İşgalci İsrail, Filistin Seçim Kurulu üyelerinin Gazze ve Doğu Kudüs'e girişini engelledi
23:41
5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı
22:35
Ataşehir ve Eyüpsultan'da başkan vekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak
İstanbul’da gün batımı
İstanbul’da gün batımı
FOTO FOKUS
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ