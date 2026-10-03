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Spor
TRT Haber 03.10.2026 14:17

TFF: Yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulacak

TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, bu süreçte 6-8 Ekim'deki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve kurul üyelerince yapılacağını duyurdu.

TFF: Yeni Merkez Hakem Kurulu oluşturulacak

TFF'den yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, gelişmeler doğrultusunda yeni MHK'nın oluşturulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Yeni MHK'nın atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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