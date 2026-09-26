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Spor
TRT Haber 26.09.2026 10:03

Fenerbahçe'den transfer yasağı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, FIFA tarafından uygulanan 3 dönemlik transfer yasağının geçici olduğunu, hükmedilen ödemenin pazartesi günü yapılmasıyla yasağın kaldırılacağını bildirdi.

Fenerbahçe'den transfer yasağı açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, basında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Uygulanan yaptırımın 2024-2025 sezonunda kadroya katılan Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeliyle ilgili olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır."

Açıklamada ayrıca, kulübün geçmiş dönemine ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülüklerin, yarın (27 Eylül) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulda kongre üyeleri ve kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı kaydedildi.

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