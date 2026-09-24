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Spor
AA 24.09.2026 11:46

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 61. sezon yarın başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.

1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

Fenerbahçe, 13 şampiyonluk elde etti

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 3 sezonda olmak üzere 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda kazanan sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 ve 2007-2008'de de mutlu sona ulaştı.

Ligde Fenerbahçe, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Galatasaray 5 kez şampiyon oldu

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 şampiyonluk elde etti.

Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-1969 sezonunda kazanan sarı-kırmızılı takım, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında da kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, ligde 2 defa mutlu sona ulaştı

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekip, 1974-1975 sezonunda 60 puanla ligi zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurarak 37 yıl sonra ligde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Eczacıbaşı, 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyon Altınordu

1966-1967 sezonundan itibaren oynanmaya başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu elde etti.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren şampiyon takım, play-off maçlarının ardından belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ ikişer, Muhafızgücü de bir kez şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kovid-19 salgını sebebiyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart 2020'de ara verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

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