Süper Lig’de lider değişmedi

Ülker Stadı'nda hakem Arda Kardeşler’in yönettiği karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Mücadele 0-0 berabere tamamlandı.
Golsüz tamamlanan karşılaşmada, taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı. 44’er puana yükselen takımlardan Fenerbahçe averaj üstünlüğü ile liderliğini sürdürdü.
İki takımında ligde 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 1’er mağlubiyetleri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin sadece +7 gol averaj üstünlüğü bulunuyor.
Pozisyonlar açısından çok kısır geçen karşılaşmada, sadece 1 şut kaleyi buldu.
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez”
İki takım futbolcuları seremoni öncesi sahaya çıkarken “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez.” pankartı taşıdı
Galatasaray taraftarı yaklaşık 4 yıl sonra Kadıköy'de
Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide tribündeki yerini aldı. 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, derbinin oynanacağı Ülker Stadı'na geldi.
Torreira, Sacha Boey ve İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torriera ile Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü
Fenerbahçe’de ise milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmuş oldu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.
İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.
Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
49. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
61. dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.
70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.
71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 46 İsmail Yüksek), Szymanski, Tadic (Dk. 69 King), Dzeko (Dk. 90+4 Batshuayi)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 90+1 Ndombele), Torreira (Dk. 86 Kaan Ayhan), Ziyech (Dk. 86 Bakambu), Mertens (Dk. 67 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Icardi
Sarı kartlar: Dk. 12 Osayi-Samuel, Dk. 57 İrfan Can Kahveci, Dk. 73 King (Fenerbahçe), Dk. 64 Torreira, Dk. 73 Boey, Dk. 85 Ziyech, Dk. 90+1 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Stat: Ülker Stadı
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay