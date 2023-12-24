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Spor
TRT HABER/TRT SPOR 24.12.2023 13:56

Konyaspor rahat bir nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Mondihome Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

Konyaspor rahat bir nefes aldı
[Fotograf: AA]

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek’in yönettiği karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazandı.

Konyaspor’a galibiyeti getiren golleri 50 ve 63. dakikalarda penaltıdan Cikalleshi kaydetti.

Sahasında aldığı bu galibiyetle puanını 18’e çıkartan Konya ekibi, düşme hattından uzaklaşarak ligde 15. sıraya yükseldi.

Kayserispor’da ise düşüş sürüyor, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’ye mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde ilk kez üst üste 2. yenilgisini almış oldu.
Kayserispor, 29 puanla 4. sırada kaldı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Cardoso'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

45+2. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası önünden ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada kaleci Bernardoni’nin kaleden ceza alanına gönderdiği uzun topa hareketlenen Moreno, Kayserispor kalecisi Bilal’in sert müdahalesi sonucu ceza alanı içerisinde yerde kaldığı hakem VAR’a giderek pozisyonu inceledi.

GOL - 50. dakikada hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Çikalleshi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

60. dakikada Konyaspor’un atağında ceza alanı içeresinde topu kontrol eden Uğurcan Yazğılı, Bohoken’in müdahalesin ardından şutunu kaleye gönderdikten sonra yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimsek VAR’a giderek pozisyonu inceledi.

GOL - 63. dakikada hakemin VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Çikalleshi, topu sağ köşeye göndererek golü buldu. 2-0

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

73. dakikada Kartal Yılmaz topu Konyasporlu Prip’ten kaparak Hasan Ali Kaldırım’a pasını verdi. Kaldırım, sol tarafta topu kontrol etti ve ceza yayının üzerinde bekleyen Bahoken’e pasını aktardı. Bahoken, topu kontrol etti ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem, VAR kontrolünün ardından Kartal’ın Prip’e faul yaptığı gerekçesi ile golü iptal etti.

90. dakikada Kayserispor’un atağında Thiam pasını merkezden ceza alanına giren Mane ile buluşturdu. Mane sağ çaprazdan sol köşeye gönderdiği top direkten döndü. Direkten dönen topu kontrol eden Bahoken şutunu çekti. Topa iyi uzanan Bernardoni topu kornere çeldi.

Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Niko Rak dk. 90+1), Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Louka Prip (Cebrail Karayel dk. 86), Cicaldau (Nzonzi dk. 81), Moreno (Yasir Subaşı dk. 86), Çikalleshi (Oliveira dk. 81)

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz (Mehmet Özbek dk. 85), Boa Morte (Bahoken dk. 58), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Mane dk. 72), Cardoso, Mame Thiam

Goller: Çikalleshi (dk. 50 Pen. ve dk. 63 Pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ali Karimi, Bilal Bayazit, Kartal Yılmaz, Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

Stat: Konya Büyükşehir Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Hakan Yemişken

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