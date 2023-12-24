Adana Demirspor galibiyet hasretine son verdi

Yeni Adana Stadı'nda hakem Burak Pakkan’nın yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Akintola ve 45. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Antalyaspor’un tek golünü ise 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

89. dakikada Buksa, penaltı kaçırdı. Antalyaspor, beraberlik şansını kaybetti.

Ev sahibi ekip, ligde 7. galibiyeti alarak puanını 27’ye yükseltti. Adana Demirspor, ligde maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı. Geçtiğimiz 6 hafta boyunca galibiyete hasret kalan Adana Demirspor, Antalyaspor karşısında yeniden çıkışa geçti.

Konuk ekip Antalyaspor ise ligdeki 5. mağlubiyetini alarak 24 puanda 8. sırada kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada santra vuruşunun ardından topu alan Yusuf Sarı, savunma arkasına sarkan Akintolaya pasını attı. Ceza alanına girip kaleci ile baş başa kalen Akintola vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

[Fotoğraf: DHA]

15. dakikada Michut kendi yarı sahalarından savunma arkasına sarkan Akintolaya havadan pasını attı. Topu kontrol eden Akintola ceza sahası içine kadar girip kaleci ile baş başa kaldı. Sol çaprazdan Akintola şutunu çekerken top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada Bünyamin’in ön direğe ortasında topu savunmadan Semih karşıladı. Semih’in karşıladığı top Kaluzinski’nin önüne düştü. Kaluzinski gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

31. dakikada sol kanatta topu alan Erdoğan ceza sahası içerisine ortasını açtı. Topa yüksele Van De Streek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarla az farkla direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada sağ kanattan Semih’ten pası alan Akintola topu ceza alanına ortaladı. Herkesi aşan topu diğer kanattan Zeneli kontrol etti. Zeneli altıpas içerisinde ortasını açtı. Gerilerden gelen Emre Akbaba göğsü ile yaptığı dokunuş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

[Fotoğraf: AA]

Müsabakanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

55. dakikada sağ çaprazdan İsmail’in ceza sahasına açtığı ortada Zeneli topa yükselip kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak soldan auta çıktı.

60. dakika orta sahadan topu Van De Streek ceza alanına kadar ilerledi, sol çaprazda bulunan Buksa’ya pasını attı. Ceza alanı içinde Buksa şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

GOL - 85. dakikada ceza sahası alanı dışında çıkan topu kontrol eden Erdoğan, sol çaprazdan ceza alanına girer girmez uzak köşeye şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

88. dakikada ceza sahası içinde Veysel, Stambouli’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltıda topun başına geçen Buksa'nın şutunda top sol üstten farklı şekilde auta çıktı.

Adana Demirspor, konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, P.Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Tayfun Aydoğan dk. 65), Stambouli, Yusuf Sarı (Arber Zeneli dk.39), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi (Nani dk.76)

Antalyaspor: taberk, Bünyamin (Bahadır Öztürk dk.82), Veysel, Ömer, Erdoğan, Ufuk (Deni Milosevic dk.63), Kaluzinski, Bytyqi (Sam Andreas Larsson dk.46), Van De Streek (Emre uzun dk.82), Ege (Ramzi Safuri dk.46), Buksa



Goller: Akintola (dk. 1), Emre Akbaba (dk. 45) (Y. Adana Demirspor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 85) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Michut, Tayfun Aydoğan, Magomedaliyev, Stambouli, Luis Nani (Adana Demirspor), Ege Bilsel, Bünyamin Balcı (Antalyaspor)

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Esat Sancaktar, A. Bora Özkara