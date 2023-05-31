Süper Lig'de küme düşme hattı şekilleniyor

Süper Lig'in 36. haftasında küme düşme hattı şekillenmeye başladı.

Oynanan maçların sonunda 43 puanlı Kasımpaşa, 41 puanlı Corendon Alanyaspor, 40 puanlı ve ikili averajı Bitexen Giresunpor'a göre daha iyi olan Demirgrup Sivasspor,ve 38 puanlı ancak hükmen galibiyeti garanti olan Fraport Tav Antalyaspor kümede kaldı.

Kalan iki haftada küme düşecek son takım 39 puanlı MKE Ankaragücü, 35 puanlı İstanbulspor, 34 puanlı Bitexen Giresunspor'dan biri olacak.

MKE Ankaragücü bir puan için sahaya çıkacak

39 puanlı Ankaragücü, kalan iki haftada bir puan aldığı takdirde kümede kalacak.

Sarı lacivertli ekip, Adanademirspor ve Kayserispor maçlarından bir puan aldığında, Giresunspor iki maçını kazansa dahi ikili averajı daha iyi olduğu için kümede kalacak.

İstanbulspor'a üç puan lazım

İstanbulspor 35 puanla, Bitexen Giresunspor'un 1 puan önünde yer alıyor. Sarı siyahlılar önümüzdeki hafta Gaziantep'e karşı hükmen galip gelecek ve puanını 38 yapacak.

İstanbul ekibi, son hafta küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'u yendiği takdirde kümede kalacak. Giresunspor ise gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olurken son hafta Antalyaspor'u ağırlayacak.

Giresunspor'a galibiyet yetmeyecek

Karadeniz ekibi, kümede kalmak için bu iki maçını da kazanmak ve puanını 40 yapmak zorunda. Yeşil Beyazlı ekip için iki galibiyet de kümede kalması için yetmeyebilir.

Giresunspor'un iki maçını kazanmasının yanısıra Ankaragücü'nün iki maçını kaybetmesi ya da İstanbulspor'un sahaya çıktığı maçı kaybetmesi gerekiyor.