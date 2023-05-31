Göztepe düzeni bozmayacak

Sport Republic şirketinin yüzde 70 hisselerini aldığı sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna oturan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in Sportif Direktör Hırvat Ivan Mance liderliğinde oluşturduğu teknik kadrodan son derece memnun olduğu ifade edildi.

Göz-Göz'de Ankersen'in saha içinde teknik direktör Ekrem Dağ ve teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu ile yola devam etmeyi düşündüğü, Radomir Kokovic'in ise İzmir ekibinde Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görevini sürdüreceği kaydedildi.

Teknik ekipten geniş çapta rapor bekleyen Rasmus Ankersen'in bu sezona oranla daha kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadığı kaydedildi.

Özellikle hücum bölgesine daha iyi takviyeler yapmayı planlayan İzmir ekibinin şu ana kadar yurt dışından 8 yabancı futbolcuyla temasta olduğu vurgulandı.

İç transferde de hareketli günler geçirmeye hazırlanan Göztepe'de takımın kemik yapısının çok fazla bozulmayacağı da öğrenildi. Ancak Ankersen'in sözleşmesi devam eden oyunculara iyi tekliflerin gelmesi halinde değerlendirmeye de alacağı belirtildi.

Öte yandan Göztepeli taraftarların birçoğu, kaptan Yasin Öztekin'e tepki gösterdi. Yasin'in eski takımı Galatasaray'ın şampiyonluğunu sosyal medyadan tebrik etmesi üzerine, Göztepeli futbolseverler tecrübeli futbolcuya sitem etti.