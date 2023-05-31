Üniversiteli pehlivanlar Edirne'de çayıra çıkacak

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nın Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 1 Haziran Perşembe günü yapılacağını söyledi.

Tabakoğlu, federasyonun faaliyet takviminde ilk kez yer alan şampiyonanın Edirne'de düzenlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Günay'a şampiyonayı Edirne'de düzenlemek için ricada bulunduk. Onun büyük destekleriyle yarın Edirne'de üniversiteli sporcular arasında Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. 14 üniversitenin katılımını bekliyoruz. Kırkpınar'ın başkenti Edirne. Yağlı güreş organizasyonlarının da Edirne'de olmasını anlamlı buluyoruz."

Tabakoğlu, şampiyonaya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in de maddi ve manevi destek verdiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA / Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu]

Ata sporumuz akademik olarak gelişecek

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak baş ve diğer kategorilerde derece yapan pehlivanlara lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdıklarını aktardı.

"Şimdi üniversitemiz bünyesinde 26 (pehlivan) sporcumuz var. Sporcularımızın çoğu lisans, birkaçı yüksek lisans öğrencimiz. Bu farkındalığı da şampiyonayla sağlamış olacağız. Bundan sonra yağlı güreş yapanlar arasında lisans ve yüksek lisans mezunu, doktora yapanlar yetişmiş olacak ve ata sporumuzun akademik olarak gelişimine de bir yol vermiş olacağız."

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören pehlivanların mücadele edeceği şampiyona 1 Haziran Perşembe günü Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki stadyumda saat 10.00'da başlayacak.

Şampiyona saat 17.00'de yapılacak başpehlivanlık güreşiyle sona erecek.