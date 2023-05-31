Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.05.2023 11:43

Üniversiteli pehlivanlar Edirne'de çayıra çıkacak

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'de Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Üniversiteli pehlivanlar Edirne'de çayıra çıkacak

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nın Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 1 Haziran Perşembe günü yapılacağını söyledi.

Tabakoğlu, federasyonun faaliyet takviminde ilk kez yer alan şampiyonanın Edirne'de düzenlenmesinin önemli olduğunu belirtti.

"Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Günay'a şampiyonayı Edirne'de düzenlemek için ricada bulunduk. Onun büyük destekleriyle yarın Edirne'de üniversiteli sporcular arasında Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. 14 üniversitenin katılımını bekliyoruz. Kırkpınar'ın başkenti Edirne. Yağlı güreş organizasyonlarının da Edirne'de olmasını anlamlı buluyoruz."

Tabakoğlu, şampiyonaya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in de maddi ve manevi destek verdiğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA / Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu[Fotoğraf: AA / Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu]

Ata sporumuz akademik olarak gelişecek

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak baş ve diğer kategorilerde derece yapan pehlivanlara lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdıklarını aktardı.

"Şimdi üniversitemiz bünyesinde 26 (pehlivan) sporcumuz var. Sporcularımızın çoğu lisans, birkaçı yüksek lisans öğrencimiz. Bu farkındalığı da şampiyonayla sağlamış olacağız. Bundan sonra yağlı güreş yapanlar arasında lisans ve yüksek lisans mezunu, doktora yapanlar yetişmiş olacak ve ata sporumuzun akademik olarak gelişimine de bir yol vermiş olacağız."

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören pehlivanların mücadele edeceği şampiyona 1 Haziran Perşembe günü Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki stadyumda saat 10.00'da başlayacak.

Şampiyona saat 17.00'de yapılacak başpehlivanlık güreşiyle sona erecek.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Manchester United'da Martial kupa finalinde oynayamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Türkiye, OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi
12:48
Rusya, mermi ve kurşun ihracatını yasakladı
12:44
Güney Kore'de cep telefonlarına "tahliyeye hazır olun" mesajı
12:44
Rusya: Ukrayna'ya ait son savaş gemisi imha edildi
12:35
İstanbul Havalimanı'nda 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti
12:18
Kontrolden çıktı ağaçlara çarpıp şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Endonezya'nın teraslı tarlaları
Endonezya'nın teraslı tarlaları
FOTO FOKUS
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ