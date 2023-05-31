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Spor
AA 31.05.2023 11:22

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan teknik direktör açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımın bu sezonki performansından memnun olmadığını ve kulübe yakışan yeni bir teknik direktörle anlaşacaklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan teknik direktör açıklaması
[Fotograf: AA]

Fatih Karagümrük'ün kadro kalitesinin çok iyi olduğunu vurgulayan kırmızı-siyahlı kulübün başkanı açıklamalarda bulundu.

"Koyduğumuz hedefin maalesef gerisindeyiz"

Hurma, "Biz beklediğimiz yerden çok uzaktayız. Bizim takımın kadro kalitesi, her şey vasat gitseydi bile 5. olacak seviyedeydi." dedi.

"Biraz üstüne koyabilseydik ilk 3'te olabilirdik. Ancak bir sürü sebepten dolayı şu andaki sıraya razı olmak zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlarımızdan alacağımız sonuçlara göre belki 7. ya da 8. gibi bir netice elde edebiliriz. Ama sezon başında koyduğumuz hedefin maalesef gerisindeyiz."

"(Pirlo) Ülkemizden ve Avrupa'dan çok teklif var"

Hurma, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Andrea Pirlo'yla yolların ayrılması hakkında da konuştu.

"3 maç kala başarı ya da başarısızlıktan dolayı birisini gönderecek bir kulüp değiliz biz. Hocamızı çok seviyoruz. Önümüzdeki sezon da kendisiyle devam etmek istedik. Ancak kendisine ülkemizden ve Avrupa'dan çok teklif var. Bu teklifler de maalesef çalışan insanların motive olmasında sıkıntı oluşturuyor. Biz de kendisine 'Madem önümüzdeki sene çalışamayacağız. Sana da çok fazla teklif geliyor. Bu durum da seni meşgul ediyor. Zaten 3 hafta kaldı. Biz de kendi programımızı yapalım, sen de git transfer görüşmelerini yap.' dedik. Kendisine izin verdik. Aslında hala bizim teknik direktörümüz Pirlo."

"Kulübümüze yakışan bir teknik direktörle anlaşacağız"

Süleyman Hurma, futbolun içinde bulunduğu süre boyunca her zaman genç teknik adamlara şans vermeye çalıştığının ve kalan maçlarda takımın başında 35 yaşındaki Alparslan Erdem'in olacağının da altını çizdi.

"Benim kariyerime bakarsanız çok fazla teknik adam vardır ve bu isimler çok da başarılı oldular. Geçmişte çalıştığım kulüplerde de genç hocaların önünü açmak adına çok çalıştım, çok çabaladım hatta risk de aldım. Alparslan da 2 yabancı dil bilen, futbolun içinden gelmiş, kendisini milli takım seviyesine kadar yükseltmiş, entellektüel seviyesi yüksek bir arkadaşımız. Onu da mutlaka futbol sahnesine süreceğiz. Hazır olacağı anı bekliyoruz. Ne zaman hazır olursa, biz o fırsatı kendisine veririz ama bu süreyi kendisiyle geçireceğiz."

Hurma, teknik direktör adayları arasında Flippo Inzaghi'nin isminin geçmesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"Bu konuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bundan önce olduğu gibi kulübümüze yakışan bir teknik direktörle anlaşacağız."

"Hırsız gibi maç kazanmak istemeyen bir takım olacağız"​​​​​​​

"Biz her zaman futbol oynayan, kazanırken de kaybederken de 'Niye bu maça gittik?' dedirtmeyen bir takım ortaya çıkarırız." diyen Hurma, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki sezon da hedefi olan, güçlü bir takım ortaya çıkaracağız. Biz Avrupa kupaları için yarışan, pozitif futbol oynayan, futbolu çirkinleştirmeyen, rakibine arkadan tekme atmayan, 1-0 öne geçtiğinde sürekli yerde yatıp hırsız gibi maç kazanmak istemeyen bir takım olacağız."

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