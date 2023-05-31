Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 31.05.2023 11:56

Marco Paixao gol atamayınca Altay kazanamıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezon ligde attığı 45 golün 21’ini Marco Paixao kaydetti. İzmir temsilcisi, ligde Paixao'nun skor üretemediği hiçbir müsabakada galibiyete ulaşamadı.

Marco Paixao gol atamayınca Altay kazanamıyor
[Fotograf: İHA]

Altay forması giyen Marco Paixao, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon kaydettiği gollerle takımının kümede kalmasına büyük katkı verdi. Portekizli futbolcu, bu sezon ligde 34 maça çıkarken, 21 gol buldu.

Paixao'nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki oyuncunun gol atamadığı mücadelelerde ise 3 puana ulaşamadı.

Paixao atınca Altay da kazandı

Paixao; Bodrumspor'a 1, Sakaryaspor'a 2, Altınordu'ya 1, Gençlerbirliği'ne 1, Boluspor'a 1, Eyüpspor'a 1, Erzurumspor FK'ya iki maçta 3, Denizlispor'a 1 ve Tuzlaspor'a karşı da 2 gole imza attı ve takımının 3 puan almasında büyük rol oynadı

ETİKETLER
Altay İzmir TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İtalya yarışında zirveyi zorlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Bali'de araç kiralama şirketinin sahibi, kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı
14:09
Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor
13:55
Almanya’da aşırı solcu kadına 5 yıl 3 ay hapis cezası
13:56
Fukuşima santralini inceleyen Güney Koreli ekip, ek analize ihtiyaç olduğunu açıkladı
13:51
Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
13:49
Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
FOTO FOKUS
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ