Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
7 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligin 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: Yiğit Arslan
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: Yasin Kol
16.00 Adanaspor-Bursaspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
9 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu
13.30 Manisa FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor: Mert Düzenge
19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Yusuf Ziya Gündüz
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak