Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligin 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: Yiğit Arslan

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: Yasin Kol

16.00 Adanaspor-Bursaspor: Turgut Doman

19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

9 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu

13.30 Manisa FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor: Mert Düzenge

19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği: Yusuf Ziya Gündüz

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak