Futbolseverler, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında bir yıldız adayıyla tanıştı. Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan maçta siyah beyazlı camia kupayla birlikte, yeni bir futbolcu kazandı.

17 yaşındaki Emirhan İlkhan, kadrodaki eksikler nedeniyle kendisine gelen şansı iyi değerlendirdi. 1 Haziran 2004 İstanbul doğumlu genç futbolcu, 80'inci dakikada oyuna dahil olarak ilk kez profesyonel bir maçta görev yaptı.

Emirhan oyuna girer girmez çalım yeteneği ve tekniğiyle futbolseverlerin dikkatini çekti.

Takımının hücum gücüne yaptığı katkıyla öne çıkan genç isim, ilk profesyonel maçında penaltılar sonunda kupa kaldırdı.

Finalde sağ kanatta oynamasına rağmen asıl pozisyonu merkez orta saha olan Emirhan, 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında ter döküyor.

Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 6 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergileyen genç yetenek, 19 yaş altı takımında ise 10 maçta 7 gol kaydetti.

Emirhan İlkhan, genç milli takımlarda da toplam 7 kez ay yıldızlı formayı giydi.