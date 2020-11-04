Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
6 Kasım Cuma:
19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk
19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman
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