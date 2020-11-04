Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor: Murat Erdoğan

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Menemenspor: Ümit Öztürk

19.00 Ankaraspor-Bursaspor: Caner Ak

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü: Alper Çetin

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Burak Şeker

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor: Turgut Doman