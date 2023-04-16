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Spor
AA 16.04.2023 22:50

Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Süper Lig'de haftanın görünümü

Haftanın son maçlarında; Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'u evinde 1-0 yenerken, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 0-0 berabere kaldı.

Ligin 29. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Galatarasay-Yukatel Kayserispor: 6-0

İstanbulspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 5-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

Puan durumu

Ligde sona eren 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Süper Lig'de haftanın görünümü

30. haftanın programı

18 Nisan Salı:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

19 Nisan Çarşamba:

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20 Nisan Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)

Not: Atakaş Hatayspor ile karşılaşması gereken Beşiktaş, 30. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü de haftayı bay geçen takım konumunda.

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