Trabzonspor'da tek, Beşiktaş'ta 2 değişiklik

Teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, geçen hafta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın 11'inden sadece Doğucan Haspolat'ın yerine Bruno Peres'e görev verdi. Derelioğlu, sağ bek olan bu futbolcuyu orta alanda görevlendirdi.

Bordo-mavili takımda, oynaması zor olduğu açıklanan Abdülkadir Ömür iyileşmesinin ardından ilk 11'de görev alırken, Edin Visca maç kadrosunda bulunmadı.

Karadeniz ekibinde ayrıca uzun süreli sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un Mısırlı oyuncu Trezeguet ise sakatlığının ardından 3 hafta sonra maç kadroya dahil edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Beşiktaş'ta 2 değişiklik

Beşiktaş ise geçen haftaya göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda, sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic'in yerine Gedson Fernandes, sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine de Alexandru Maxim görev yaptı.

Ligde 6 maç sonra kadroya dahil edilen Georges-Kevin N'Koudou mücadeleye yedek başladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bakan İsmailoğlu da maçı izledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da karşılaşmayı izledi.

TSYD Trabzon Şubesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, karşılaşmayı kale arkası tribünde taraftarlarla takip etti.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya son haftalara oranla fazla ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stadyumda yer alamadı.