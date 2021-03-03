Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Süper Lig'de günün programı
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bugün 5 karşılaşma oynanacak.
28. hafta heyecanı yaşanan Süper Lig'de bugün 5 karşılaşma oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında Büyükşehir Erzurumspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Günün programı:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
Etiketler: Süper Lig
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